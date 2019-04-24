Полюють на нові моделі.

У столиці Великобританії поліція зафіксувала майже тисячу випадків вандальних крадіжок, коли злодії полюють на вихлопні стистеми автомобілів.

У каталізаторах містяться дорогоцінні метали, заради яких британські злодії розпочали полювання на випускні системи машин. Причому нахабно орудують посеред біла дня.

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На відео, знятому з вікна будинку, видно, як двоє зловмисників, припаркувавши свій автомобіль на дорозі, за допомогою професійного домкрата підняли чужий Prius швидко зняли потрібну деталь і поїхали геть. Справа відбувається вдень і меткі хлопці навіть не ховають своїх облич.



Головною принадою для зловмисників є платина, що міститься у каталітичному нейтралізаторі, однак крім неї цей блок містить у менших кількостях паладій, родій, мідь, нікель, церій і марганець. Усі вони зараз в ціні і продовжують дорожчати через посилення вимог до норм викидів і відповідно високий попит у автовиробників. З одного каталізатора можна отримати кілька сот фунтів.

Поліція корони в курсі і працює, повідомляють британські ЗМІ. Правоохоронці підозрюють що в столиці діє кілька банд зловмисників, адже менш ніж за рік в Лондоні зафіксовано майже тисяча таких “крадіжок глушників” з автмообілів громадян.

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