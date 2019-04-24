Музичні вподобання у всіх різні, а Шулявський міст – один.

“Ти не ти, коли стоїш в пробці перед Шулявським мостом!”, – підписане відео, що з’явилось на сторінці “Типичный Киев” у Facebook.

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Ремонт Шулявського шляхопроводу в столиці супроводжується величезними дорожніми заторами, які особливо гостро позначаються на трафіку в години пік. Аби не нудьгувати у машинах, можна прочинити вікна та послухати концерт з даху сусіднього мінівена. Якщо пощастить.

У п’ятницю на проспекті Перемоги біля Шулявського мосту українські музиканти влаштували незвичайний перфоманс – міні-концерт на даху мінівена Volkswagen T3.



Виявилось, що в такий спосіб український гурт O.Torvald вирішив познайомити публіку зі своєю новою учасницею – барабанщицею, яка й виконала свою партію на ударних з нової пісні “Два Нуль Один Вісім” І розважила водіїв у тягнучці на Шулявці.

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