Порушники не лише їздять тротуарами, але й втікають за це порушення від поліції.

Кілька кілометрів на шляху до Дарницького мосту – це завжди затори, які порушники об'їжджають тротуарами. Але такий рух тротуарами - це просто жах для пішоходів та велосипедистів.

В ранкові години пік, “лосі” просто пруть, мов танки тротуарами. Причому економлять вони від сили 5-10 хвилин, бо трафік там не дуже щільний.

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В цьому випуску "ЗупиниЛося" агресія просто зашкалювала. Неадекватна жіночка просто билася з активістами, псувала своє новеньке авто об шини на тротуарі і вимагала полагодити мости.

Копи, які приїхали на виклик, були змушені зупиняти нових лосів на тротуарі, замість того, щоб оформляти ДТП із наїздом на пішохода. А оскаженілий лось просто тікав від патрульних, якого довелося наздоганяти.

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