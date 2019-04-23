За керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння передбачено відповідальність у вигляді штрафу 10 200 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строком 1 рік.

Якщо інспектор побачить явні ознаки алкогольного сп’яніння, водій повинен пройти на вимогу поліцейського огляд на стан сп’яніння.

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Якщо ж при зупинці виникає конфлікт між водієм та поліцейським, то інспектор одразу починає “бачити” такі ознаки без їх фактичної наявності та пропонує водієві пройти відповідний тест. Для водія ж довести, що таких ознак на момент зупинки не існувало, майже не реально.

Тому водії, які не перебувають в стані алкогольного сп’яніння та сліпо переконані у своїй правоті через конфлікт з інспектором, відмовляються від проходження огляду. І думають, що їм за це нічого не буде.

Проте, відповідальність за відмову пройти огляд прирівнюється до відповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння.

Таким чином, фактично тверезий водій, який відмовився пройти огляд, повертається додому із складеним протоколом по ст. 130 КУпАП.

Тому водієві не слід відмовлятися від проходження огляду, оскільки така відмова тягне за собою штраф 10 200 грн. з позбавленням права керування на строк 1 рік.