За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа 10 200 грн. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Если инспектор увидит явные признаки алкогольного опьянения, водитель должен пройти по требованию полицейского освидетельствование на состояние опьянения.

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Если же при остановке возникает конфликт между водителем и полицейским, то инспектор сразу начинает “видеть” такие признаки без их фактического наличия и предлагает водителю пройти соответствующий тест. Для водителя же доказать, что таких признаков на момент остановки не существовало почти не реально.

Поэтому водители, которые не находятся в состоянии алкогольного опьянения и слепо убеждены в своей правоте из-за конфликта с инспектором, отказываются от прохождения осмотра. И думают, что им за это ничего не будет.

Однако, ответственность за отказ пройти осмотр приравнивается к ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Таким образом, фактически трезвый водитель, отказавшийся пройти осмотр, возвращается домой с составленным протоколом по ст. 130 КУоАП.

Поэтому водителю не следует отказываться от прохождения осмотра, поскольку такой отказ влечет за собой штраф 10 200 грн. с лишением права управления на срок 1 год.