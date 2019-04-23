Цены на бензин бьют рекорды: водители не верят своим глазам. Скачок цен на дизтопливо – это первое повышение розничных цен за последние полгода

В течение последних дней на автозаправочных станциях подорожало топливо. Так, ценники на бензин и дизельное топливо в Украине выросли на 30-60 копеек за литр. Об этом сообщает издание "НефтеРынок" со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO.

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OKKO и WOG подняли стоимость бензинов и ДТ на 50 коп/л: А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95 Премиум – 32,49 грн/л, ДТ – 30,49 грн/л.

На SOCAR на 60 коп/л выросли цены на бензин: А-92 – 30,59 грн/л, А-95 – 31,59 грн/л, А-95 Премиум – 32,59 грн/л.

Оператор Glusco поднял стоимость топливной линейки на 35 коп/л: А-92 – 28,30 грн/л, А-95 – 29,30 грн/л, ДТ – 28,50 грн/л.

В сети UPG цены выросли на 40 коп/л, А-92 – 27,50 грн/л, А-95 – 28,50 грн/л, ДТ – 27,50 грн/л.

В свою очередь, на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве подорожали бензины: А-92 – 25,69 грн/л, А-95 – 26,69 грн/л, А-95 Премиум – 28,19 грн/л .

Таким образом, в начале недели средние цены на топливо на заправках в Украине выросли на 11-16 коп/л: А-92 – 27,68 грн/л, А-95 – 28,81 грн/л , А-95 Премиум – 30,05 грн/л, ДТ – 28,25 грн/л.

Как отмечают эксперты, скачок цен на дизтопливо — это первое повышение розничных цен за последние полгода.

Экономисты добавляют, что на такое подорожание горючего влияют несколько факторов. Во-первых, цены на внешних рынках поползли вверх. Также аналитики добавляют, что выборы президента Украины также могли повлиять на колебания цен.