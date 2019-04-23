Омелян сравнил стоимость строительства новых дорог в Украине и ЕС. По словам министра, срок эксплуатации бетонной дороги в два раза больше, чем асфальтовой.

Стоимость строительства одного километра автомобильной трассы (автобана) в Европейском Союзе составляет 5-10 млн евро, а в Украине – в районе 2-3 млн евро. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью delo.ua.

Читайте также: КрАЗ начал продажу техники с субсидиями от государства

"На низкую цену влияют более дешевое сырье и рабочая сила", – пояснил он.

Глава Мининфраструктуры добавил, что стоимость строительства бетонной дороги "с нуля" обходится в Украине около 22-25 млн грн за километр, а асфальтовой 18-19 млн грн.

"При этом как минимум срок эксплуатации бетонной дороги в два раза больше, чем асфальтовой. То есть бетонная дорога получается в итоге дешевле", –отметил Омелян в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

Однако бетонные дороги гораздо быстрее разрушаются от перегруженных грузовиков, поэтому не имея контроля веса коммерческого транспорта их эксплуатация будет крайне невыгодной.