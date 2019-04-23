Омелян порівняв вартість будівництва нових доріг в Україні і ЄС. За словами міністра, термін експлуатації бетонної дороги в два рази більше, ніж асфальтовій.

Вартість будівництва одного кілометра автомобільної траси (автобану) в Європейському Союзі становить 5-10 млн євро, а в Україні - в районі 2-3 млн євро. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю delo.ua.

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"На нижчу ціну впливають більш дешеву сировину і робоча сила", - пояснив він.

Глава Мінінфраструктури додав, що вартість будівництва бетонної дороги "з нуля" обходиться в Україні близько 22-25 млн грн за кілометр, а асфальтової 18-19 млн грн.

"При цьому як мінімум термін експлуатації бетонної дороги в два рази більше, ніж асфальтовій. Тобто бетонна дорога виходить в результаті дешевше", - зазначив Омелян в новинах "Сегодня" на телеканалі "Україна".

Проте бетонні дороги значно швидше руйнуються від перевантажених вантажівок, тому не маючи контролю ваги комерційного транспорту їх експлуатація буде вкрай невигідною.