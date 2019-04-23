Зерновоз КрАЗ-5401С2 тепер можна придбати із частковою компенсацією за рахунок держбюджету.

Самоскид-зерновоз КрАЗ-5401С2 внесено до переліку техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок державного бюджету. Оновлений перелік виробників та розширена номенклатура техніки та обладнання, що відповідають критеріям Програми підтримки, розміщені на сайті МЕРТ за посиланням http://bit.ly/2IceBH5.

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Самоскид-зерновоз КрАЗ-5401С2 створений на базі середньотоннажного самоскида КрАЗ-5401С2 (4х2) у минулому році. Його дебют відбувся на Міжнародній виставці "Зернові технології - 2018", де зерновоз привернув увагу і отримав високу оцінку аграріїв та фермерів.

Платформа вантажівки - власного виробництва. Для підвищення завантажувального простору до 12 кубів серійну 7-кубову платформу коробчатої форми самоскида КрАЗ-5401С2 конструктивно змінили, збільшивши висоту бортів. Нова самоскидна платформа має задній борт, який при розвантаженні відкривається автоматично, керування ним здійснюється безпосередньо з кабіни водія. Також є розпашний задній борт. Платформа обладнана підйомним механізмом з телескопічним здвоєним циліндром. Для захисту вантажу від атмосферних опадів встановлено дуги з тентом. Окрім сипучих зернових вантажів передбачена можливість перевезення вантажів у палетах.

Зерновоз КрАЗ-5201С2 дуже маневрений, завдяки мінімальному радіусу повороту в 7,5 м і невеликих - 6330х2500х2960, габаритах. Оснащений дизельним рядним двигуном Євро 5 потужністю 335 к.с., однодисковим зчепленням і дев'ятиступеневою коробкою передач.

Кабіна - із максимальним рівнем комфорту: зручні сидіння на пневматичній підвісці, регульована за кутом і висотою рульова колонка, функціональна панель приладів. Для зручності посадки-висадки кабіна має знижену компоновку.

ПрАТ "АвтоКрАЗ" розраховує, що завдяки участі в цій програмі продукція підприємства стане більш доступною для українських споживачів. Це в свою чергу сприятиме завантаженню завода та збільшенню його видатків у бюджети різних рівнів.