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Півроку тому на мальовничих дорогах неподалік Стокгольма я тестував найменший кросовер та й взагалі найменшу модель Lexus. Але тоді він мене так не вразив. Головна причина - через якість шведських доріг. Бо тільки на українських дорогах UX розкрився з несподіваного боку.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

З появою UX японський преміум-бренд Lexus увійшов у новий для себе сегмент кросоверів С-класу. Назва новачка - це скорочення від Urban (міський) та Х (кроссовер). Таким чином новий кросовер взяв на приціл Infiniti Q30, Mercedes GLA та Audi Q2.

Дизайнерський виклик

Новачка побудували на новій платформі, яку вже використовували для Toyota Prius, Corolla та CH-R. Але навіть останній на фоні UX виглядає скромно. Бо зовнішність Lexus в перші секунди засліплює. Ні, не помаранчевим кольором, який називається «Палаючий сердолік», а дизайнерськими рішеннями. У нового кросовера рельєфні крила, майже прямокутні арки коліс, прикриті чорним пластиком, решітка радіатора, малюнок якого змінюється в залежності від кута огляду. До речі, самі крила, як і двері з капотом, виготовлені з алюмінію. А двері багажника зробили з композитних матеріалів.

Та найбільше вражає корма. По-перше, широченні "плечі", утворені вигином задніх крил. Їх вершиною стали пласкі ліхтарі із плавниками, які виконують аеродинамічну функцію, покращуючи стабільність машини на високих швидкостях. По-друге, ліхтарі через усю корму з’єднано вузькою смужкою зі 120 світлодіодів. В найтоншому місці вона має усього 3 мм. І цей автограф одразу впізнаєш вночі.

На фотографіях ця машина виглядає більш масивною, в реальному житті здається, що це просто легковий хетчбек, трохи піднятий над землею та декорований позашляховим обвісом. Втім, якщо глянути на конкурентів, рецепт той самий.

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Жіноче авто?

В салоні експресії вже значно менше – перш за все через відсутність гри кольорів. Все добротно і нагадує зменшені кокпіти інших “Лексусів”. Пластик високої якості, над центральною консоллю 10,3-дюймовий екран, на який в тому числі виводиться картинка з чотирьох камер, яка дає огляд у 360 градусів. На козирку панелі приладів з боків є круглі перемикачі режимів їзди і системи стабілізації VSC, відповідно до нового стилю марки. За селектором коробки передач знайшлося місце для бездротової зарядки мобільного, а в підлокітнику оселився блок керування аудіосистемою, де під пальці виведено регулювання гучності і перемикання станцій.

Якщо спереду пасажирам місця вистачає і над головою, і на ширині плечей, то ззаду вже тіснувато. Я ледве всідаюся за самим собою, хоча крісла доволі зручні і глибокі. Не підійде ця машина і для тих, кому потрібен великий багажник, в який у UX входить усього 220 літрів. Це менше, ніж у Toyota Yaris. Ще один сюрприз - шторка багажника. Це просто шмат тканини, натягнутий на еластичну рамку, яка за потреби згортається втроє і ховається в невеличку чорну валізу.

Для наших доріг

Жіноча машина - як не крути. І так я думав, поки не виїхав на першу-ліпшу розбиту дорогу. І в мене стався "когнітивний дисонанс". Як машина із такою жіночою сутністю може мати таку неймовірну підвіску?

Останнім часом я втомився від епідемії "оспортивлення". Усі роблять машини, на яких краще брати участь у перегонах, аніж їздити до супермарткету. Вони дедалі слухняніші ан трасі, однак жорсткіші на ходу. Але наперекір цій тенденції Lexus створив ходову, яка "вирівнює" український асфальт! І робить це настільки "дорого", що ти не тільки не відчуваєш ямки сідницею, але й просто не чуєш їх. Я би повірив в це, якби мова йшла про великий GX, а не про крихітний кросовер. Всі претензії, які були до цього про запас місця в салоні, про маленький багажник розбилися, наче хвилі об скелю. Це найкомфортніший кросовер марки на сьогоднішній день! А може, й найкомфортніший кросовер в класі.

Але на цьому сюрпризи не закінчуються. Виявляється, ця комфортність не суперечить слухняності, бо модель ще й має найнижчий центр мас в своєму класі, який розташовано на висоті 59 см. Тому керується він дуже приємно, уважно слідує за кермом, гостро реагує на найменше його відхилення, але робить це дуже комфортно. Тому в моїй голові виникає друге питання: "Як це вдалося поєднати японським інженерам марки"?

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Гібридні дива

UX справляє враження дуже приємного в керуванні авто. Бо в той час, як увесь світ бореться із наслідками дизельгейтів, Lexus доводить комбінацію бензинового і електричного приводів до досконалості. Під капотом - нова гібридна комбінація. В якості основного двигуна використовується дволітровик, який видає 146 сил. На додачу до нього працюють електромотори, тому сумарна потужність гібридної системи сягає 184 сил.

Допомогу електричних двигунів ти відчуваєш під час кожного прискорення. Навіть в комфортному режимі електромотор дає так багато моменту, як дизель, і це особливо відчувається на низах. Таке враження, що UX важить лише половину від задекларованих 1540 кіло. А в режимі “Спорт” з'являється не тільки додаткова гострота на роботу педаллю газу, більше опору на кермі, але й яскраво виражене гальмування двигуном за допомогою віртуальних 6 передач. Електромотор допомагає на маленьких швидкостях з хірургічною точністю дозувати тягу і швидкість, наприклад коли заїжджаєш на бордюр. Зрозуміло, що гібрид при цьому має надпотужний козир у вигляді тиші, адже усі київські затори машина проїжджає виключно на електриці. До того ж інженери дійсно не пожалкували ізоляційних матеріалів. Хоча інколи це заважає оцінити реальну швидкість.

Краще у місті

Незважаючи на те, що наш тестовий гібрид був у передньоприводному виконанні, UX 250h може бути і повноприводним, - за рахунок встановленого на задній осі іще одного електромотора. Але я цю машину погано уявляю за межами асфальту. Не тільки через скромний кліренс в 16 см, а й через довгий передній звис. Жаль такий гарний бампер дряпати.

А як щодо економічності? Мені хотілося досягти "дизельних" показників витрати пального. Бо якщо вірити технічним характеристикам, суто бензинова версія UX 200 в міському циклі вкладається в 7 літрів, а гібрид - в 4,5. Враховуючи мій стиль їзди, цифра була вищою на два літри. Але я багато їжджу заміськими дорогами, а гібрид спалює менше, коли їздиш саме містом. Причому він навчився вимикати бензиновик на швидкості 115 км на годину, наприклад на спусках.

А от до чого в гібриді доведеться звикати - це до чутливості педалі гальм, які на легенькі натискання майже не реагують, бо спочатку активується рекуперація, тобто зарядка батарей через генератори. І тільки коли тиснеш сильніше, вже втручаються гальмівні механізми. Це незвично, особливо якщо врахувати, як легко UX стрибає вперед в заторах.

Звичайно, що японці багато уваги приділили безпеці. В кросовера є система безпеки Lexus Safety System+ другого покоління, яка включає систему запобігання зіткненням, котра відтепер розпізнає пішоходів навіть у темряві. Але інколи здається, що електроніка починає сама вирішувати, коли гальмувати. Наприклад, коли здаєш задом і камера бачить пішохода поруч, вона так б’є по гальмах, що можна отримати серцевий напад. Так само система не дасть Вам спокійно виїхати задом на дорогу з активним трафіком, бо електроніка попереджатиме про машини і постійно гальмуватиме сама.

Але не зважайте, жіночому кросоверу це пробачатимуть. Просто інші водії ще не знають, що в цій машині найсильніше - це друге враження.

Більше інформації про Lexus UX – за посиланням.