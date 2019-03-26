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Небагато на планеті є транспортних засобів, в яких можна спати лежачи, поки долаєш кілометр за кілометром. Перший клас в літаку, круїзний лайнер, залізничний вагон-купе... Тепер до цього переліку можна додати й новий флагманський седан Lexus LS500h, який окрім титулу “пентхаус на колесах“ впевнено заслуговує і на звання “ґаджет року”.

Незважаючи на всю ексклюзивність цього тесту, я вже їздив на новому флагманському “Лексусі” під час міжнародної презентації в Омані. Однак екзотики там було більше, аніж часу познайомитися з новачком. Тому не дивно, що в Києві я ретельно підійшов до питання спілкування з цим витвором японського мистецтва.

Мистецтво сучасних технологій

Чому мистецтво? Тому що японці при створенні цього автомобіля надихались власними культурними традиціями - “омотенаші” (тобто дух японської гостинності) чи “такумі” (мистецтвом ручної роботи). Однак цей автомобіль має догоджати в тому числі українським власникам, тому важливо, наскільки він вправно перетравлює наші ямки. Ще одне питання, яке потрібно було вирішити під час тесту – для кого це машина: для водія чи пасажира.



Отож кілька слів про дизайн. Японці створили автомобіль, мало схожий на інші представницькі седани. В ньому немає помпезності, як у конкурентів. LS дивним чином маскує значні габарити в 5,2 метри. Мабуть, у світі монументальних представницьких седанів він виглядає найелегантнішим автомобілем для боса.

Водночас не виникає жодних сумнівів, що перед тобою найдорожчий “Лексус”. Адже передок, прикрашений величезною решіткою радіатора з талією, традиційний для нових моделей марки. А от корма виглядає дуже самобутньою. На ній яскраво виділяються “плечі“ і саме вона дозволяє уникнути автомобілю зайвої важкості образу. Машину створено на новій платформі, яку вперше використали в купе LC 500, але вона має довшу колісну базу. При цьому не існуватиме короткобазних “елесок”, виключно довге виконання.

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Кабінет для боса

В салоні новачок намагається вразити ще більше. І розпочинати треба із заднього ряду. Фактично, це кабінет для боса - шкіряний салон, розкладний столик в спинках задніх крісел. Але насправді головний фокус в тому, що кабінет легко можна перетворити на справжню спальню, достатньо лише розкласти заднє праве крісло у прекрасне ліжко. При цьому переднє пасажирське від’їжджає ледве не до лобового скла, максимально нахиляючись вперед. А крісло під шефом нахиляється до 48 градусів.

Висувається підтримка для ніг, яка стає продовженням крісла-ліжка - тепер можна витягнутися на увесь зріст. Єдине, що взуття варто зняти, бо впираєшся ним в спинку і забруднюєш оббивку. Усім процесом розкладання, так само як і музикою, крутим масажем із численними режимами, кліматом, шторками і світлом шеф керує з власного пульту в підлокітнику. А 12-дюймовий дисплей на спинках передніх крісел транслює відео з “блю-рей” програвача. Я б так працював, чесне слово, навіть без офісу!

Водій теж не обділений. Перед ним - проекційний екран на лобовому склі, віртуальна панель приладів з масою показників, 12,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи та сенсорна панель керування замість звичної для “Лексуса” мишки. Передні крісла теж мають підігрів, вентиляцію та точковий масаж, але керувати усім цим треба через підменю, що не завжди зручно на ходу.

Натомість багато деталей салону виготовлено вручну. А музика Mark Levinson з 23 динаміками перетворює кабінет на концертну залу. Цьому допомагає крута звукоізоляція і система активного пригнічення шумів.

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Виставка досягнень японського автопрому

Але їздити на ньому за кермом ще цікавіше, ніж користуватися усіма цими технологіями. У “японця” під капотом складний гібридний привод. 3,5-літровий атмосферний мотор на 6 циліндрів плюс пара електричних двигунів. Все це разом генерує 359 сил. Можливо, цифра не дуже вражає на фоні конкурентів, які легко видають навіть 500 сил. Але для тих, хто ганяється за потужністю, є суто бензинова версія LS 500 на 421 силу. А наш гібрид – це для справжніх поціновувачів високих автомобільних технологій.

Отож, як і належить гібриду, наш седан розпочинає рух виключно на електриці, з розгоном додаючи потужність бензиновика. В паспорті вказано розгін до сотні за 5,5 секунд, але вони такі плавні, що зовсім не напружують. У LS пневматична підвіска, яка не тільки змінює жорсткість, але й вміє піднімати чи опускати кузов на кілька сантиметрів залежно від дорожніх умов чи швидкості. Так само кузов опускається, коли пасажири сідають чи виходять.

Величезні 20-дюймові колеса жорсткувато котяться неідеальним українським асфальтом. Кузов розгойдується на хвилях, але при цьому занадто ретельно збирає “дрібноту” з дороги й передає її на кермо. І це у режимі “Комфорт”… Виходить, для України краще було б взувати машину у менші диски на вищій гумі. Але альтернативи 20-дюймовим колесам “Лексус” поки що не пропонує.

Так, може місцями “елесу” не вистачає комфортності підвіски, однак я розумію чому “Лексус” пожертвував частиною дорогоцінної плавності ходу. Адже нинішній LS став найдрайвовішим за всю історію моделі! Величезний Lexus повертає так, ніби скинув зайвих 5 центнерів маси. Легко пірнає у віражі, беззаперечно слухається керма, не крениться.

Щоправда, робота гібридної трансмісії та гальм на початку вимагають звикання. При натисканні на педаль гальма спочатку активується рекуперація, а тільки потім - колодки. А завдяки новій гібридній коробці передач, як на спорткупе LC500h, машина миттєво відкликається на натискання газу, причому вона імітує при прискоренні пермикання 10 передач. Окрім того, електродвигуни забезпечують абсолютну безшумність на невеликих швидкостях. Це іще раз доводить, що у мене в руках автомобільний ґаджет року.

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До доброго звикаєш швидко

Коли до машини по-справжньому звикаєш за тиждень їзди, починаєш його краще розуміти. Наприклад у гібрида прикольний голос, у спортрежимі він гарно гарчить. На фоні суто бензинової версії, гібрид набагато економічніший: він вкладається у міському режимі в 9 літрів, а не у 16 у бензинової версії. Взимку помітив, що пневматична підвіска допомагає не тільки долати погані дороги, але й полегшує процес паркування, бо можна запхати носа над бордюром, чи кормою пролізти над кучугурою снігу.

А ще в моїй пам’яті потужний слід залишив досвід спілкування з системою розпізнавання пішоходів, коли здаєш заднім ходом. Коли Lexus бачить людину, яка крокує біля заднього бампера, він здатен так вдарити по гальмах, що взимку з водія може злетіти шапка. Звикнути до цього важко, краще зачекати, поки пішоходи розійдуться.

Отож, відповідь на питання, для кого Lexus LS - водія чи пасажира - напрошується сама собою. Для обох! Можна з водієм їздити на зустрічі та заздалегідь готуватись до них у машині. Чи досипати в розкладеному ліжку по дорозі в аеропорт, якщо до нього гарна дорога. А на вихідних самому за кермом прохопити кілька віражів, отримавши кайф від їзди на потужному та технологічному японському ґаджеті.

Більше інформації про Lexus LS – за посиланням.