Президент США Дональд Трамп вперше проїхав на новому лімузині вартістю у 1,5 млн доларів.

Новий лімузин президента США Дональда Трампа вперше засвітився на публіці під час його приїзду у штаб-квартиру ООН 24 вересня. Новий президентський лімузин отримав назву Beast (з англійської – “звір”) та зроблений на базі різних моделей американського концерну General Motors. Так, зовні лімузин президента США нагадує сучасні моделі Cadillac, однак в основі машини лежить шасі від середньорозмірного фургону Chevrolet Silverado. В якості силового агрегату використано 6,2-літровий V8 від Chevrolet Corvette.

Автомобіль, певна річ, броньований, через що його маса складає від 6 до 9 тон (за різними оцінками). Кузов може витримати влучення з гранатомета. Автомобіль має системи пожежогасіння та камеру нічного бачення.

Окрім броні, президентський Cadillac оснащений сучасною системою життєзабезпечення. Машина витримує атаку хімічною та бактеріологічною зброєю, для чого кабіна зроблена герметичною, у ній є фільтри та запас повітря.

Лімузин може не лише захищатись – в ньому є установка для розпилювання сльозогінного газу. На всяк випадок в машині навіть зберігається кров для переливання – якщо Трампу стане вже зовсім погано.

Перший виїзд Трамп на новому лімузині: відео

Нагадаємо, що Путін теж нещодавно отримав новий лімузин.