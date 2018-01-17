17:25, 17 січня

Однією з найбільш очікуваних прем’єр року у преміум-сегменті нових автомобілів є флагманський седан Lexus LS, який обіцяє наробити не менше галасу, аніж його пра-пращур, з появою якого 28 років тому й розпочалася історія преміального бренду Lexus.

Роками Lexus намагався випередити німецькі люксові седани, але тепер вирішив піти власним шляхом, створивши дуже витончений і елегантний кузов. Він став довшим і нижчим, вперше отримав профіль із шістьма вікнами та чимось нагадує купе.

Видно в "Лексусі" відбулася справжня революція, в якій дизайнери взяли гору над технологами та економістами. Бо кузов Lexus LS зі складною архітектурою створено на новій платформі, вперше представленій в купе LC 500, тепер із довшою колісною базою. При цьому не існуватиме короткобазових LS, відтепер - тільки "лонг".

Звикати не треба

Вийшовши із салону бізнес-класу літака, я одразу пересів в бізнес-клас в Lexus LS. І різниця не дуже помітна, бо нашу машину на другому ряду оснащено кріслом Оттоман, яке розкладається в окреме ліжко. Більше того, переднє крісло пасажир заднього дивану може самостійно відсунути вперед до максимуму і нахилити вперед на 48 градусів. Це забезпечує найбільший запас місця на задньому ряду за всю історію існування моделі LS.

Це крісло "для боса" також має 22 напрямки електрорегулювання та 7 різних режимів масажу, в якому можна обирати для розминання окремі частини спини. Крім цього, є точковий масаж Шіацу та підігрів, який імітує гаряче каміння. Всіма функціями мультимедійної системи (тобто аудіосистемою, кліматом, світлом та кріслами) пасажири другого ряду можуть керувати за допомогою сенсорного монітора. Для зручності посадки та висадки пасажира крісло не лише піднімається на 24 градуси, але й пневматична підвіска трохи піднімає кузов.

Розкішний інтер’єр - нічого не скажеш. Японці створили салон у відповідності до філософії "омотенаші" - традиційної японської гостинності. При цьому поєднали традиційні східні мистецтва з сучасними технологіями. В результаті в декорі седана з’явився кришталь Кіріко, тканина у вигляді візерунків орігамі, деревина у стилі модерн, яка отримується спресовуванням різних шарів з цікавим узором.

Щодо технологій "для водія", то в око впадає віртуальна панель приладів, яскрава проекція на лобовому склі (найбільша в своєму сегменті), та 12,3-дюймовий дисплей мультимедійної системи. Навігація має окрему сенсорну панель, яка розпізнає символи, намальовані пальцями.

Електрика в допомогу

Замість великого V8 в якості топового мотора Lexus використовує абсолютно нову 3,5-літрову "шістку" з двома турбінами, яка видуває 421 силу та набирає першу сотню за вражаючих 4,9 секунди. За стільки ж "бере сотню" топовий Mercedes-Benz S560, але у нього більший об’єм двигуна і більше потужності.

Перша в історії десятишвидкісна автоматична коробка передач для седана класу "люкс" вже була представлена в моделі Lexus LC 500 та використовується у бензиновій версії флагманського LS. Проте сьогодні в Омані - тільки гібридні версії.

Бензиново-електрична версія теж дуже динамічна - вона "вистрілює" до першої сотні за 5,5 секунд. Загальна потужність гібрида - 359 кінських сил. І виключно на електриці він здатен розганятися аж до 130 км за годину.

У нас новий флагман пропонуватиметься виключно з повним приводом, який розподіляє момент між колесами за допомогою диференціала Torsen. Але не про це говоритимуть майбутні власники Lexus LS. Вони розкажуть про те, що автомобіль нарешті став керуватися цікаво. Саме цього так довго не вистачало LS! Гостре кермо, швидкі точні реакції - я насолоджуюся поведінкою цього монстра на серпантинах Омана.

Втім, японцям вдалося зберегти легендарну комфортність завдяки пневматичній підвісці, яка є серійною для двох українських комплектацій. І це навіть на 20-дюймових дисках і шинах Runflat, які тепер встановлені у всіх комплектаціях.

Спорт та тиша

Версія F Sport, яка у мене в руках, відрізняється ще більш динамічним характером. Адже вона має чимало обладнання - активне кермо зі змінним передавальним числом, задні колеса, які довертають у повороті та активний стабілізатор.

Незважаючи на те, що в спортивному режимі Lexus LS мотор звучить по-спортивному насичено, в комфортному режимі в салоні дуже тихо. Даються взнаки не тільки шари звукоізоляції. У седана є активна система пригнічення шумів, яка через динаміки генерує протифазні звуки, які й нівелюють "непотрібні" звуки. Але можна ці колонки використовувати і за призначенням - аби отримати першокласне об’ємне звучання дорогої системи Mark Levinson з 23 динаміками.

Lexus створив цілий комплекс безпеки під загальною назвою Lexus Safety System +A, який включає в себе нові системи адаптивного круїз-контролю й утримування в межах смуги: остання тепер не тільки "прив’язується" до розмітки, але й до машини спереду. Отож можна відпочивати за кермом. В умовах інтенсивного трафіку Lexus сам зупиняється і сам розганяється. До того ж LS може самостіно визначати і навіть об’їжджати пішоходів. Це черговий крок до автономного водіння, який полегшує людині управління машиною та асистує його дії у складних дорожніх ситуаціях.

Не дочекалися

В Україні будуть доступні дві комплектації – Executive та Luxury, причому виключно у повноприводній версії з пневмопідвіскою, в бензиновому або гібридному виконанні за ціною від 130 тисяч доларів. Особливо нетерплячі покупці вже встигли розмістити замовлення у дилерів, хоча навіть не змогли випробувати їх "вживу".