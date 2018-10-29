Компанія Lexus оголосила про впровадження перших у світі серійних бокових дзеркал-камер, які повністю замінять класичні дзеркала.

Першою моделлю, яка отримає таке нововведення, стане новий седан ES.

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Опцію назвали Digital Outer Mirrors. Дзеркала не лише покращують аеродинаміку, бо виглядають наче тоненька горизонтальна пластина. Експерти кажуть, що вони також зменшують аеродинамічні шуми.

Більше того, вони не забризкуються в дощ і дають чітку картинку навіть вночі. Зображення з камер виводитиметься на 5-дюймові екрани біля дверних стійок. Схоже рішення пропонував Audi e-tron, але Lexus швидше запустив його в серію.

Про те, як у Ford працюють над системою, яка дасть змогу автомобілям "спілкуватися" між собою – дивіться у програмі Авто24.