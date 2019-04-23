Зерновоз КрАЗ-5401С2 теперь можно приобрести с частичной компенсацией за счет госбюджета.

Самосвал-зерновоз КрАЗ-5401С2 внесен в перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет государственного бюджета. Обновленный перечень производителей и расширенная номенклатура техники и оборудования, отвечающих критериям Программы поддержки, размещены на сайте МЭРТ по ссылке http://bit.ly/2IceBH5.

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Самосвал-зерновоз КрАЗ-5401С2 создан на базе среднетоннажного самосвала КрАЗ-5401С2 (4х2) в прошлом году. Его дебют состоялся на Международной выставке "Зерновые технологии – 2018”, где зерновоз привлек внимание и получил высокую оценку аграриев и фермеров.

Платформа грузовика – собственного производства. Для повышения загрузочного пространства до 12 кубов серийную 7-кубовую платформу коробчатой ​​формы самосвала КрАЗ-5401С2 конструктивно изменили, увеличив высоту бортов. Новая самосвальная платформа имеет задний борт, который при разгрузке открывается автоматически, управление им осуществляется непосредственно из кабины водителя. Также есть распашной задний борт. Платформа оборудована подъемным механизмом с телескопическим сдвоенным цилиндром. Для защиты груза от атмосферных осадков установлены дуги с тентом. Кроме сыпучих зерновых грузов предусмотрена возможность перевозки грузов в паллетах.

Зерновоз КрАЗ-5201С2 очень маневренный, благодаря минимальному радиусу поворота в 7,5 м и небольших – 6330х2500х2960, габаритах. Оснащен дизельным рядным двигателем Евро 5 мощностью 335 л.с., однодисковое сцепление и девятиступенчатой ​​коробкой передач.

Кабина – с максимальным уровнем комфорта: удобные сиденья на пневматической подвеске, регулируемая по углу и высоте рулевая колонка, функциональная панель приборов. Для удобства посадки-высадки кабина имеет пониженную компоновку.

ЧАО "АвтоКрАЗ" рассчитывает, что благодаря участию в этой программе продукция предприятия станет более доступной для украинских потребителей. Это в свою очередь будет способствовать загрузке завода и увеличению его расходов в бюджеты разных уровней.