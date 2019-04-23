Ціни на бензин б'ють рекорди: водії не вірять своїм очам. Стрибок цін на дизпаливо — це перше підвищення роздрібних цін за останні півроку

Протягом останніх днів на автозаправних станціях подорожчало пальне. Так, цінники на бензин і дизельне пальне в Україні збільшились на 30-60 копійок за літр. Про це повідомляє видання "Нафторинок" з посиланням на дані консалтингової компанії UPECO.

Читайте також: Омелян: в Україні побудувати дорогу значно дешевше, ніж в ЄС

OKKO і WOG підняли вартість бензинів і ДП на 50 коп/л, до: А-92 - 30,49 грн/л, А-95 - 31,49 грн/л, А-95 Преміум - 32,49 грн/л, ДП - 30,49 грн/л.

На SOCAR на 60 коп/л виросли ціни на бензин, до: А-92 - 30,59 грн/л, А-95 - 31,59 грн/л, А-95 Преміум - 32,59 грн/л.

Оператор Glusco підняв вартість паливної лінійки на 35 коп/л, до: А-92 - 28,30 грн/л, А-95 - 29,30 грн/л, ДП - 28,50 грн/л.

У мережі UPG ціни зросли на 40 коп/л, до А-92 - 27,50 грн/л, А-95 - 28,50 грн/л, ДП - 27,50 грн/л.

У свою чергу, на АЗС "БРСМ-Нафта" в Києві подорожчали бензини до: А-92 - 25,69 грн/л, А-95 - 26,69 грн/л, А-95 Преміум - 28,19 грн/л .

Таким чином, початку тижня середні ціни на пальне на заправках в Україні зросли на 11-16 коп/л, до: А-92 - 27,68 грн/л, А-95 - 28,81 грн/л , А-95 Преміум - 30,05 грн/л, ДП - 28,25 грн/л.

Як зазначають експерти, стрибок цін на дизпаливо — це перше підвищення роздрібних цін за останні півроку.

Економісти додають, що такому на подорожчання пального впливають декілька факторів. По-перше, ціни на зовнішніх ринках поповзли догори. Також аналітики додають, що вибори президента України також могли вплинути на коливання цін.