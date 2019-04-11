Відповідний законопроект ухвалив профільний комітет Верховної ради.

10 квітня Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроект про підвищення штрафів за ігнорування пасків безпеки до 510 гривень, що у десять разів більше за діючий штраф. Запропоновані зміни націлені на зменшення смертності та травматизму на дорогах України.

Нагадаємо, законопроект №10131, був зареєстрований у парламенті 6 березня цього року. Його авторами стали 20 народних депутатів. Автори законопроекту розраховують на його ухвалення ще до завершення скликання парламенту. Ініціатором законопроекту виступив Центр демократії та верховенства права в рамках Кампанії «За безпечні дороги».

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Основною ідеєю законопроекту є збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки та мотошоломів. Наразі він складає 51 гривню. Незначний штраф створює у водіїв відчуття необов’язковості користування ременями. Автори проекту пропонують посилити покарання та встановити штраф 510 гривень. Минулого року аналогічний законопроект № 8492 отримав цілковиту підтримку Комітету, однак не отримав достатньо голосів депутатів у другому читанні.





Запропоновані зміни безпосередньо вплинуть на безпеку водіїв та пасажирів. Наразі рівень користування ременями в Україні складає 23%. При цьому ремені безпеки могли б урятувати 50% учасників смертельних ДТП та захистити потерпілих від тяжких травм, відзначає ВООЗ. Аналогічний ефект дають і мотошоломи: їх використання знижує ризик загибелі до 40%, а важких травм – приблизно на 70%.



Міжнародний досвід свідчить, що одним з найефективніших способів спонукати водіїв та пасажирів користуватись ременями безпеки і мотошоломами, є посилення відповідальності за ці порушення. У країнах з високим рівнем безпеки руху штраф складає значну частину від доходу і тому більшість водіїв та пасажирів користуються ременями безпеки та мотошоломами. Для прикладу, у Франції 99% водіїв постійно використовують ремені безпеки, Чехії – 97%, Словенії – 93%, Польщі – 83 %.





Додамо, що 66% українців підтримують посилення відповідальності за ігнорування ременів безпеки – про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного дослідницькою компанією "Ipsos" в рамках проекту "Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні" влітку 2016 року.

Нагадаємо, що буде, якщо не платити штрафи за порушення ПДР.