Соответствующий законопроект принял профильный комитет Верховной Рады.

10 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности до 510 гривен, что в десять раз больше чем действующий штраф. Предлагаемые изменения нацелены на уменьшение смертности и травматизма на дорогах Украины.

Напомним, законопроект №10131, был зарегистрирован в парламенте 6 марта этого года. Его авторами стали 20 народных депутатов. Авторы законопроекта рассчитывают на его принятие еще до окончания созыва парламента. Инициатором законопроекта выступил Центр демократии и верховенства права в рамках Кампании “За безопасные дороги”.

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Основной идеей законопроекта является увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности и мотошлемов. Сейчас он составляет 51 гривну. Незначительный штраф создает у водителей ощущение необязательности пользования ремнями. Авторы проекта предлагают ужесточить наказание и установить штраф 510 гривен. В прошлом году аналогичный законопроект № 8492 получил полную поддержку Комитета, однако не получил достаточно голосов депутатов во втором чтении.

Предложенные изменения непосредственно повлияют на безопасность водителей и пассажиров. Сейчас уровень пользования ремнями в Украине составляет 23%. При этом ремни безопасности могли бы спасти 50% участников смертельных ДТП и защитить пострадавших от тяжелых травм, отмечает ВОЗ. Аналогичный эффект дают и мотошлемы: их использование снижает риск гибели до 40%, а тяжелых травм – примерно на 70%.

Международный опыт свидетельствует, что одним из самых эффективных способов побудить водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности и мотошлемами, является усиление ответственности за эти нарушения. В странах с высоким уровнем безопасности движения штраф составляет значительную часть от дохода и поэтому большинство водителей и пассажиров пользуются ремнями безопасности и мотошлемами. Для примера, во Франции 99% водителей постоянно используют ремни безопасности, Чехии – 97%, Словении – 93%, Польше – 83 %.



Добавим, что 66% украинцев поддерживают усиление ответственности за игнорирование ремней безопасности – об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией "Ipsos" в рамках проекта "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" летом 2016 года.

Напомним, что будет, если не платить штрафы за нарушение ПДД.