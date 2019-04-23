Нарушители не только ездят по тротуарам, но и убегают за это нарушение от полиции.

Несколько километров на пути к Дарницкому мосту – это всегда пробки, которые нарушители объезжают по тротуарам. Но такое движение по тротуарам – это просто ужас для пешеходов и велосипедистов.

В утренние часы пик "лоси" просто прут, как танки по тротуарам. Причем экономят они от силы 5-10 минут, потому что трафик там не очень плотный.

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В этом выпуске "ОстановиЛося" агрессия просто зашкаливала. Неадекватная женщина просто дралась с активистами, портила свое новенькое авто о шины на тротуаре и требовала починить мосты.

Копы, которые приехали на вызов, были вынуждены останавливать новых лосей на тротуаре, вместо того, чтобы оформлять ДТП с наездом на пешехода. А взбешенный “лось” просто убегал от патрульных, и его пришлось догонять.

Напомним, как не получить штраф за пьяное вождение будучи трезвым.