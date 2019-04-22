Цьому шибайголові байдуже на чому хуліганити!

У гаражі гонщика і шоумена Кена Блока є чимало гарячих тачок і бойових “корчів”, однак чього разу він сів за кермо пікапа у заводському спортивному виконанні – Ford F-150 Raptor SVC. І, як завжди, показав вищий пілотаж.

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З кількома машинами Кена Блока ми вже знайомили наших читачів. Ford Hoonicorn Mustang, Focus RS RX для ралі-кросу, Fiesta WRC, гоночний Ford Escort RS, 927-сильний пікап Hoonitruck – це лише дещиця від того, на чому “вишиває” відомий гонщик. Увесь гараж можна побачити у галереї нижче, а детальну інформацію отримати ось тут.

Фото: гараж Кена Блока / Hoonigan

Щоправда, у цьому списку ви не знайдете машину, яка зробила Блока популярним – бойову Subaru WRX STІ, оскільки зараз спортсмен співпрацює з Ford. Як і “гоночного ліжка”, яке збудувала команда посіпак Блока виключно заради розваги.

Останній “подарунок” автовиробника – бойовий пікап Ford F-150 Raptor з тюнінгом SVC Offroad. Така підготовка передбачає заміну чи не кожного вузла машини: Raptor отримав новий інтеркулер, систему впуску, випускну систему, турбо-адаптери, позашляхову довгохідну підвіску й колеса. А разом з тим і новий обвіс кузова.

За інформацією Блока, потужність пікапа зросла з базових 450 к.с. і 690 Нм до 550 коней і 813 номів. Як усе це працює разом, можна побачити у цьому відео.

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