Этому сорвиголове все равно на чем хулиганить!

В гараже гонщика и шоумена Кена Блока немало горячих тачек и боевых "коряг", однако чього раз он сел за руль пикапа в заводском спортивном исполнении – Ford F-150 Raptor SVC. И, как всегда, показал высший пилотаж.

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С несколькими машинами Кена Блока мы уже знакомили наших читателей. Ford Hoonicorn Mustang, Focus RS RX для ралли-кросса, Fiesta WRC, гоночный Ford Escort RS, 927-сильный пикап Hoonitruck – это лишь малая толика от того, на чем "вышивает" известный гонщик. Весь гараж можно увидеть в галерее ниже, а подробную информацию получить здесь.

Фото: гараж Кена Блока / Hoonigan

Правда, в этом списке вы не найдете машину, которая сделала Блока популярным – боевую Subaru WRX STI, поскольку сейчас спортсмен сотрудничает с Ford. Как и "гоночной кровати", которую построила команда Блока исключительно ради развлечения.

Последний "подарок" автопроизводителя – боевой пикап Ford F-150 Raptor с тюнингом SVC Offroad. Такая подготовка предусматривает замену едва ли не каждого узла машины: Raptor получил новый интеркулер, систему впуска, выпускную систему, турбо-адаптеры, внедорожную длинноходную подвеску и колеса. А вместе с тем и новый обвес кузова.

По информации Блока, мощность пикапа выросла с базовых 450 л.с. и 690 Нм до 550 лошадей и 813 номов. Как все это работает вместе, можно увидеть в этом видео.

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