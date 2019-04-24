Музыкальные предпочтения у всех разные, а Шулявский мост – один.

“Ты не ты, когда стоишь в пробке перед Шулявским мостом!", – подписано видео, появившееся на странице "Типичный Киев" в Facebook.

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Ремонт Шулявского путепровода в столице сопровождается огромными дорожными пробками, которые особенно остро сказываются на трафике в часы пик. Чтобы не скучать в машинах, можно приоткрыть окна и послушать концерт с крыши соседнего минивэна. Если повезет.

В пятницу на проспекте Победы возле Шулявского моста украинские музыканты устроили необычный перфоманс – мини-концерт на крыше минивэна Volkswagen T3.

Оказалось, что таким образом украинская группа O.Torvald решила познакомить публику со своей новой участницей – барабанщицей, которая исполнила свою партию на ударных с новой песни “Два Ноль Один Восемь” И развлекла водителей в тянучке на Шулявке.

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