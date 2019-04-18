Під час інциденту ніхто не постраждав, хоча в очманілого хлопця була при собі вогнепальна зброя.

22-річний Меліс Саттон самотужки влаштував у канадському місті Едмонтон гарячу розправу з тими, кого зустрічав на своєму шляху. Незважаючи на небезпеку, його зупинили свідки його безчинств.

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Протягом одного дня Саттон здобув собі цілу купу звинуванечь включаючи 11 підпалів, 4 за наявність заборонених вогненебезпечних чи вибухових предметів, 3 випадки підпалу майна, які загрожували життю людей і ще одне за збройний напад.

Pretty intense moment on Whyte Ave tonight. pic.twitter.com/shcGc0nCsO — Ryder (@ryderfm) 13 апреля 2019 г.



Зупинити Меліса вдалось очевидцям. Після того, як піроман викинув каністру з займистою речовиною, попередньо обливши й підпаливши кросоер, що проїжджав повз, він чомусь вирішив зазирнути у Starbucks. Там його наздогнали двоє чоловіків. Один з них здається водієм одном з підпалених автомобілів. Чоловік у гавайській сорочці прив'язує Саттона, після чого обоє замовляють собі по каві й чекають на копів.



Під час інциденту ніхто не постраждав, однак Саттону висунуті числені звинувачення, які й без того можуть забезпечити йому дуже довгий строк ув’язнення.

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