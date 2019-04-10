Свідки інциденту на вулиці шаленіли від захвату.

Офіцер поліції Нью-Йорку осоромився перед вуличним натовпом і колегами, коли вирішив самотужки доправити конфіскований байк на штрафмайданчик.

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За повідомленням The New York Post, офіцер Брайан Хінтон з колегами знайшли покинутий мотоцикл на перехресті. Трохи раніше оператору надійшло повідомлення про те, що хтось їздить на нелегальній техніці і без шолому по місту, тож поліцейські виїхали на виклик.

Те, що сталось далі, викликало чимало запитань до поліції, оскільки рішення про самостійне транспортування мотоцикла, як доводить це відео, виявилось не надто вдалим.



У результаті самовільної діяльності Брайана Хінтона був розбитий мотоцикл, отримав пошкодження Cadillac, що стояв на світлофорі, та й самому “герою” дісталось – він поранив плече.

Поліція Нью-Йорку повідомляє, що Брайан діяв у межах своїх повноважень та протоколу – коли для транспортування конфіскованої техніки немає вільного евакуатора, копи мають право самостійно доправляти її на штрафмайданчик. От тільки в цьому випадку, здається, краще було б дочекатись технічної машини.

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