Свидетели инцидента на улице неистовствовали от восторга.

Офицер полиции Нью-Йорка оконфузился перед уличной толпой и коллегами, когда решил самостоятельно доставить конфискованный байк на штрафплощадку.

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По сообщению The New York Post, офицер Брайан Хинтон с коллегами нашли брошенный мотоцикл на перекрестке. Немного ранее оператору поступило сообщение о том, что кто-то ездит на нелегальной технике и без шлема по городу, поэтому полицейские выехали на вызов.

То, что произошло дальше, вызвало немало вопросов к полиции, поскольку решение о самостоятельной транспортировке мотоцикла, как доказывает это видео, оказалось не слишком удачным.

В результате самовольной деятельности Брайана Хинтона был разбит мотоцикл, получил повреждение Cadillac, что стоял на светофоре, да и самому “герою” досталось – он поранил плечо.

Полиция Нью-Йорка сообщает, что Брайан действовал в пределах своих полномочий и протокола – когда для транспортировки конфискованной техники нет свободного эвакуатора, копы имеют право самостоятельно доставлять его на штрафплощадку. Вот только в этом случае, кажется, лучше было бы дождаться технической машины.

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