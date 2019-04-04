Трудно придерживаться скоростного режима за рулем маслкара Shelby GT350 на ровной и прямой дороге. Трудно удержаться от хвастовства, если имеешь свой Ютуб-канал и аудиторию фанов. Зато полицейским будет легко доказать вину гонщика.
Свою минуту славы стример на Shelby GT350 получил. Но заплатил за нее слишком высокую цену.
Читайте также: "Похожий автомобиль в розыске": как реагировать на выдуманную причину остановки
Канал jussa xlt в YouTube имеет чуть меньше 11 тысяч подписчиков, однако его автор провозглашает себя интернет-звездой и, кажется, уже подхватил “звездную болезнь”.
Офис шерифа округа Rankin County в штате Миссисипи арестовал мужчину, который вел онлайн-трансляцию из своего Ford Mustang Shelby GT350, двигаясь по трассе со скоростью свыше 180 миль в час, сообщает Autoblog.
Этот видеоролик был размещен на канале jussa xlt с подписью “Тролю копов во время стрима с Shelby GT350 на скорости 180+ миль/ч”. Насмешки над копами заключаются в дерзком поведении водителя при разговоре с полицейскими.
Также интересно: Пресс-конференция Карлоса Гона отменяется – его снова арестовали
“Да я же не быстро ехал”, – говорит водитель копам. А вместо своего водительского удостоверения он показывает правоохранителям фотографию своих прав, объясняя, что настоящий документ остался у “леди из ресторана Hooters”.
Сначала уличному гонщику просто выписали штраф за превышение скорости, однако делом заинтересовались копы. Просмотрев его канал, они выяснили, что ранее ютубера задерживали за различные нарушения в штатах Колорадо, Техас, Флорида и Миссисипи. Список нарушений включает также незаконное владение огнестрельным оружием. Этого оказалось достаточно для получения ордера на его арест.
Фото: Ford Mustang Shelby GT350 / Ford
В настоящее время Shelby GT350 конфискован для сбора информации с борткомпьютера, которая может открыть новые нарушения закона. Самого “героя” выпустили под залог в 20 тысяч долларов, однако его еще ждет суд.
Также интересно: Мик Шумахер протестировал болид Ferrari F1 и показал очень хороший результат