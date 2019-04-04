Важко дотримуватись швидкісного режиму за кермом маслкара Shelby GT350 на рівній і прямій дорозі. Важко втриматись від хизування, якщо маєш свій Ютуб-канал і аудиторію фанів. Зате поліцейським буде легко довести провину гонщика...

Свою хвилину слави стрімер на Shelby GT350 отримав. Але заплатив за неї надто високу ціну.

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Канал jussa xlt у YouTube має трохи менше 11 тисяч підписчиків, однак його автор проголошує себе інтернет-зіркою і, здається, вже підхопив “зіркову хворобу”.

Офіс шерифа округу Rankin County у штаті Міссісіпі заарештувала чоловіка, який вів онлайн-трансляцію зі свого Ford Mustang Shelby GT350, рухаючись трасою зі швидкістю понад 180 миль на годину, повідомляє Autoblog.



Цей відеоролик був розміщений на каналі jussa xlt з підписом “Тролю копів під час стріму з Shelby GT350 на швидкості 180+ миль/год”. Насмішки над копами полягають у зухвалій поведінці водія при розмові з поліцейськими.

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“Та я ж не швидко їхав”, – каже водій копам. А замість свого водійського посвідчення він показує правоохоронцям фотографію своїх прав, пояснюючи, що справжній документ залишився у “леді з ресторану Hooters”.

Спочатку вуличному гонщику просто виписали штраф за перевищення швидкості, однак справою зацікавились копи. Переглянувши його канал, вони з’ясували, що раніше ютубера затримували за різні порушення у штатах Колорадо, Техас, Флоріда та Міссісіпі. Список порушень включає також незаконне володіння вогнепальною зброєю. Цього виявилось достатньо для отримання ордера на його арешт.



Фото: Ford Mustang Shelby GT350 / Ford

Наразі Shelby GT350 конфіскований для збору інформації з борткомп’ютера, яка може відкрити нові порушення закону. Самого “героя” випустили під заставу у 20 тисяч доларів, однак на нього ще чекає суд.

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