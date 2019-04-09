Каждая гоночная серия как можно быстрее должна обзавестись такими дронами и операторами!

Новые технологии позволяют людям смотреть на мир шире. Как в случае с видеокамерами и квадрокоптерами, которые используют для съемки автоспортивных соревнований.

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HD-видеокамера, искусный оператор квадрокоптера и соревнования по дрифту становятся еще более зрелищными.

Это видео напоминает компьютерную анимацию, однако было снято в реальной жизни.

С этим видео можно насладиться различными планами съемки, в том числе и “от первого лица”.

А вот эта съемка позволяет увидеть сами квадрокоптеры-камеры в работе во время гонки.

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