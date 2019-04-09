Кожна гоночна серія якнайшвидше має обзавестись такими дронами і операторами!
Нові технології дозволяють людям дивитись на світ ширше. Як у випадку з відеокамерами і квадрокоптерами, які використовують для зйомки автоспортивних змагань.
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HD-відеокамера, вправний оператор квадрокоптера і змагання з дріфту стають ще більш видовищними.
Це відео нагадує комп’ютерну анімацію, однак було зняте у реальному житті.
З цим відео можна насолодитись різними планами зйомки, в тому числі і “від першої особи”.
А ось ця зйомка дозволяє побачити самі квадрокоптери-камери в роботі під час перегонів.
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