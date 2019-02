Последний релиз этой серии виртуальных гонок вышел в 2017 году. До выхода следующей части еще есть время пройти Need for Speed Payback.

Во время объявления финансовых результатов компания Electronic Arts поделилась планами на следующий год. В них значится и выход новой игры из серии Need for Speed.

Пока неизвестно, как будет называться будущий релиз, а потому его называют Need for Speed 2020. Во время общения с инвесторами исполнительный и финансовый директор компании Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) заявил, что компания оптимизировала процесс исследований и разработки игр, что позволит ей улучшить результаты деятельности .

Отметим, что фанаты франшизы Need for Speed достаточно давно ждут обновления. Последняя игра под названием Need for Speed Payback была выпущена в ноябре 2017 года. В ней игроки получили свободу передвижения по вымышленном городе Фортуна-Вэлли, широкие возможности для тюнинга и стайлинга последних моделей автомобилей. Игра получила противоречивые отзывы игровой прессы, похвалили большой открытый мир и множество миссий, но раскритиковали однообразие геймплея и сюжета, а также значительное влияние внутриигровых покупок на прохождение.

