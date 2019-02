Останній реліз цієї серії віртуальних перегонів вийшов у 2017 році. До виходу наступної частини ще є час пройти Need for Speed Payback.

Під час оголошення фінансових результатів компанія Electronic Arts поділилася планами на наступний рік. У них значиться і вихід нової гри з серії Need for Speed.

Наразі невідомо, як називатиметься майбутній реліз, а тому його іменують Need for Speed 2020. Під час спілкування з інвесторами виконавчий і фінансовий директор компанії Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) заявив, що компанія оптимізувала процес досліджень і розробки ігор, що дозволить їй поліпшити результати діяльності.



Відзначимо, що фанати франшизи Need for Speed ​​досить давно чекають на оновлення. Остання гра під назвою Need for Speed ​​Payback була випущена в листопаді 2017 року. У ній гравці отримали свободу пересування по вигаданому місту Фортуна-Веллі, широкі можливості для тюнінгу та стайлінгу останніх моделей автомобілів. Гра отримала суперечливі відгуки від ігрової преси, похвалив великий відкритий світ і безліч місій, але розкритикував одноманітність геймплея і сюжету, а також значний вплив внутрішньоігрових покупок на проходження.

