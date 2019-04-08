Рекламное видео от японской компании показывает, что от самого маленького до самого мощного все двигатели фирмы имеют спортивный характер. Даже, когда речь идет о газонокосилке.

Компания Honda знает, как строить двигатели. И не важно даже, в какой технике они используются – самолете, кроссовере, суперкаре, спортбайке или мопеде.

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Honda ассоциируется у большинства автомобилистов с популярными машинами Civic, Pilot. Или же с болидами Формула 1. Мотоциклисты точно знакомы со спортбайком CBR1000RR и милым мопедом Super Cub. И на этом многообразие продукции японского производителя не заканчивается.



Honda строит самолеты и моторные лодки, скутеры и газонокосилки, а в последнее время еще и современный Гиро-транспорт-моноколеса Honda Uni-CUB, электроскутеры и т. д. Чего стоит только "гоночная газонокосилка" Honda?! Она, конечно, не такая крутая, как суперкар NSX, и среди одноклассников аналогов у нее точно нет!

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