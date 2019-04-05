Кастом спорткар на базе советской классики, после модификации, стал двухдверным и, наверное, достаточно быстрым.

На одном из популярных сайтов объявлений появился интересный лот – ВАЗ-2101 1975 года по кузову купе. Отлично тюнингованный спорткар-олдтаймер продают за две тысячи долларов.

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К сожалению, автор объявления не сообщает характеристики автомобиля. Однако и того, что можно увидеть на фотографиях, достаточно для того, чтобы понять масштаб выполненных работ и представить приблизительную мощность. В любом случае, облегченный кузов и грамотно прокачанный двигатель обеспечивают значительно лучшую отдачу, чем у серийной "Копейки" 1975 года.

Фото: купе ВАЗ-2101 со спорт-тюнингом продают по цене скутера / AutoRia

Под капотом с воздуховодами скрывается 1,6-литровый двигатель ВАЗ с двумя карбюраторами. Также автомобиль имеет расширенные колесные арки и широкие колеса в них, заниженную подвеску, спойлер, новую оптику и конечно же двухдверный кузов купе.

Также ВАЗ-2101 оборудовали запуском двигателя с кнопки, спортивными креслами-ковшами, аудиосистемой с DVD и электростеклоподъемниками.

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