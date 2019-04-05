Две украинские компании объединились для создания первого отечественного электробайка.

Украинские бренды GEON и Electromoto Ukraine совместно строят первый электромотоцикл, который можно будет назвать отечественным. Байк выполнен в стиле скремблер и имеет рабочее название GEON ScrAmper.

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Обе компании уже достаточно длительное время присутствуют на рынке. GEON является отечественным производителем мотоциклов с ДВС в то время как Electromoto занимается разработкой и выпуском электрических скутеров, известных под брендами SKAUT и ZEF. В прошлом году они объединили свои силы, чтобы дать украинцам лучшее от двух миров. Причем одной из ключевых задач, которые стоят перед разработчиками, является доступная стоимость будущего электромотоцикла.



Фото: электробайк GEON ScrAmper / GEON

"Специфика рынка электромотоциклов заключается в том, что они дорогие. К тому же часть из них больше напоминает папье-маше – в них не работают подвески, нет правильной геометрии и продуманной посадки. Это результат того, что технику создают не мотоциклисты, а “электричество”, – говорят авторы проекта ScrAmper.

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За основу для ScrAmper взяли легкий бензиновый байк GEON Scrambler 250. Его бензиновый силовой агрегат заменили электрической установкой производительностью в 15 кВт (20,4 л.с.), которая, по предварительным данным, позволит разгонять мотоцикл до 120 км/ч максимальной скорости.





Фото: характеристики электромотоцикла GEON ScrAmper / GEON

Далее команды планируют уменьшить время полного заряда до 1 часа, адаптировав байк к опции Fast Charger. Пока электромотоцикл поддерживает 2 режима зарядки: “домашний” (от обычной сети) и Mode 2 (от зарядных станций для электрокаров). В Украине примерно 85% зарядных станций позволяют использовать Mode 2.

Авторы проекта ScrAmper надеются, что идея технологического электромотоцикла отечественного производства будет иметь положительный отклик на рынке. Старт мелкосерийного производства электромотоцикла планируется в Украине. Стоимость новинки будет объявлена во время презентации, которая запланирована на конец текущего месяца.

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