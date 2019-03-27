Бельгиец нашел способ получить свое, не нарушая закона.

Прекрасный пример гражданского неповиновения продемонстрировал житель небольшого бельгийского города, которому запретили установить гаражные ворота на фасаде его дома.

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Бельгиец подал в местную мэрию документы на получение разрешения изменить внешний вид фасада своего дома, который выходит на главную улицу города, а именно – установить гаражные ворота. Мужчина является владельцем дома, в котором живет на втором этаже, а первый раньше использовал, как магазин. Лавка закрылась, а свободное пространство домовладелец решил использовать в качестве гаража. Но вот незадача – в разрешении ему было отказано.

Фото: сообразительное решение архитектурной проблемы / Designyoutrust

Что ж, как говорится, когда судьба закрывает перед вами дверь, она открывает окошко...

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