Бельгієць знайшов спосіб отримати своє, не порушуючи закону.

Чудовий приклад громадянської непокори продемонстрував мешканець невеличкого бельгійського міста, якому заборонили встановити гаражні ворота на фасаді його будинку.

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Бельгієць подав у місцеву мерію документи на отримання дозволу змінити зовнішній вигляд фасаду свого будинку, який виходить на головну вулицю містечка, а саме – встановити гаражні ворота. Чоловік є власником будинку, у якому мешкає на другому поверсі, а перший раніше використовував, як крамницю. Лавка закрилась, а вільний простір домовласник вирішив використовувати у якості гаража. Та от халепа – у дозволі йому було відмовлено.

Фото: кмітливе рішення архітектурної проблеми / Designyoutrust

Що ж, як то кажуть, коли доля зачиняє перед вами двері, вона відкриває віконце…

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