Транспорт с запасом хода в 320 км появится на рынке США уже в июне этого года.

Американская компания Lightning Motorcycles раскрыла всю информацию о своем электрическом спортбайке под названием Strike.

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Название модели вместе с именем читаются как удар молнии, Lightning Strike вполне заслуживает такое определение. Мотоцикл имеет превосходные характеристики, и при этом достаточно умеренную цену.

Стартап Lightning длительное время дразнил публику тизерами и громкими заявлениями о характеристиках и цене своего байка. Реальность оказалась немного жестче – вместо обещанных 10 тысяч долларов за базовую версию производитель назначил новинке цену в 12 998 долларов. Что также очень неплохо, учитывая молниеносную динамику и запас хода до 160 км на одном заряде. Это если говорить о базовой модели с 10-киловаттной батареей и 90-сильным электромотором.

Характеристики можно улучшить, выбрав версию с аккумулятором на 15 кВт/ч, который позволяет проехать до 240 км на одном заряде. Стоит такая модификация уже 16 998 долларов.

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Добавьте еще 4 тысячи долларов и получите Lightning Strike Carbon – версию с 20-киловаттной батареей и запасом хода в 320 км. Двигатель такого байка продуцирует 120 л. с. К финальному чеку можно также добавить опционный пакет Performance, который включает амортизаторы Ohlins, тормоза Brembo и гоночную панель приборов AIM Strada.

Фото: Lightning Strike / Lightning Motorcycle Company

Осталось еще немного баксов? Их можно потратить на скоростное зарядное устройство Lightning, которое позволяет восстановить энергию батарей на 160 км за 35 минут. Обойдется такое удовольствие в 3 тысячи долларов. В обычном же режиме зарядка аккумуляторов длится около 8 часов.

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