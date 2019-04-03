Двоколісник з запасом ходу у 320 км з'явиться на ринку США вже у червні цього року.

Американська компанія Lightning Motorcycles розкрила усю інформацію про свій електричний спортбайк під назвою Strike.

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Назва моделі разом з іменем компанії читаються як удар блискавки і Lightning Strike цілком заслуговує на таке визначення. Мотоцикл має чудові характеристики і при цьому досить помірну ціну.

Стартап Lightning тривалий час дражнив публіку тізерами і голосними заявами про характеристики і ціну свого байка. Реальність виявилась трохи жорсткішою – замість обіцяних 10 тисяч доларів за базову версію виробник призначив новинці ціну у 12 998 доларів. Що також дуже непогано, враховуючи блискавичну динаміку і запас ходу до 160 км на одному заряді. Це якщо говорити про базову модель з 10-кіловатною батареєю і 90-сильним електромотором.

Характеристики можна покращити, обравши версію з акумулятором на 15 кВт/год, який дозволяє проїхати до 240 км на одному заряді. Коштує така модифікація вже 16 998 доларів.

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Додайте ще 4 тисячі доларів і отримаєте Lightning Strike Carbon – версію з 20-кіловатною батареєю і запасом ходу у 320 км. Двигун такого байка продукує 120 к.с. До фінального чеку можна також додати опційний пакет Performance, який включає амортизатори Ohlins, гальма Brembo і гоночну панель приладів AIM Strada.

Фото: Lightning Strike / Lightning Motorcycle Company

Залишилось ще рохи баксів? Їх можна витратити на швидкісний зарядний пристрій від Lightning, котрий дозволяє відновити енергію батарей на 160 км за 35 хвилин. Обійдеться таке задоволення у 3 тисячі доларів. У звичайному ж режимі заряджання акумуляторів триває близько 8 годин.

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