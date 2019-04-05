Дві українські компанії об'єднались для створення першого вітчизняного електробайка.

Українські бренди GEON та Electromoto Ukraine спільно будують перший електромотоцикл, який можна буде назвати вітчизняним. Байк виконаний у стилі скремблер і має робочу назву GEON ScrAmper.

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Обидві компанії вже досить тривалий час присутні на ринку. GEON є вітчизняним виробником мотоциклів з ДВЗ у той час як Electromoto займається розробкою і випуском електричних скутерів, відомих під брендами SKAUT та ZEF. Минулого року вони об’єднали свої сили, аби дати українцям краще від двох світів. Причому одним з ключових завдань, які стоять перед розробниками, є доступна вартість майбутнього електромотоцикла.



Фото: електробайк GEON ScrAmper / GEON

“Специфіка ринку електромотоциклів полягає в тому, що вони дорогі. До того ж частина з них більше нагадує пап'є-маше – в них не працюють підвіски, немає правильної геометрії і продуманої посадки. Це результат того, що техніку створюють не мотоциклісти, а “електрики”, – говорять автори проекту ScrAmper.

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За основу для ScrAmper узяли легкий бензиновий байк GEON Scrambler 250. Його бензиновий силовий агрегат замінили електричною установкою продуктивністю у 15 кВт (20,4 к.с.), яка, за попередніми данними, дозволить розганяти мотоцикл до 120 км/год максимальної швидкості.



Фото: характеристики електромотоцикла GEON ScrAmper / GEON

Далі команди планують зменшити час повного заряду до 1 години, адаптувавши байк до опції Fast Charger. Поки що електромотоцикл підтримує 2 режими зарядки: “домашній” (від звичайної мережі) та Mode 2 (від зарядних станцій для електрокарів). В Україні приблизно 85% зарядних станцій дозволяють використовувати Mode 2.

Автори проекту ScrAmper сподіваються, що ідея технологічного електромотоцикла вітчизняного виробництва матиме позитивний відгук на ринку. Старт дрібносерійного виробництва електромотоцикла планується запустити в Україні. Вартість новинки буде оголошена під час презентації, яка запланована на кінець поточного місяця.

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