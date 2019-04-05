Кастом спорткар на базі радянської класики, після модифікації, став дводверним і, напевно, досить швидким.

На одному з популярних сайтів оголошень з’явився цікавий лот – ВАЗ-2101 випуску 1975 року у кузові купе. Відмінно тюнінгований спорткар-олдтаймер продають за дві тисячі доларів.

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Нажаль, автор оголошення не повідомляє характеристики автомобіля. Однак і того, що можна побачити на фотографіях, достатньо для того, щоб зрозуміти масштаб виконаних робіт та уявити приблизну потужність. У будь-якому разі, полегшений кузов та грамотно прокачаний двигун забезпечують значно кращу віддачу, ніж у серійної “Копійки” 1975 року.

Фото: купе ВАЗ-2101 зі спорт-тюнінгом продають за ціною скутера / AutoRia

Під капотом з повітроводами ховається 1,6-літровий двигун ВАЗ з двома карбюраторами. Також автомобіль має розширені колісні арки і широкі колеса в них, занижену підвіску, спойлер, нову оптику і звісно ж дводверний кузов купе.

Також ВАЗ-2101 обладнали запуском двигуна з кнопки, спортивними кріслами-ковшами, аудіосистемою з DVD і електросклопідйомниками.

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