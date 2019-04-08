Рекламне відео від японської компанії показує, що від найменшого до найпотужнішого усі двигуни фірми мають спортивний характер. Навіть, коли мова йде про газонокосарку.

Компанія Honda знає, як будувати двигуни. І не важливо навіть, у якій техніці вони використовуються – літаку, кросовері, суперкрі, спортбайку чи мопеді.

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Honda асоціюється у більшості автомобілістів з популярними машинами Civic, чи Pilot. Або ж з болідами Формула 1. Мотоциклісти точно знайомі зі спортбайком CBR1000RR та милим мопедом Super Cub. Та на цьому різноманіття продукції японського виробника не закінчується.



Honda будує літаки і моторні човни, скутери і газонокосарки, а останнім часом ще й сучасний гіро-транспорт – моноколеса Honda Uni-CUB, електроскутери і т.д. Чого варта лише “гоночна газонокосарка” Honda?! Вона, звичайно, не така крута, як суперкар NSX, та серед однокласників аналогів у неї точно немає!

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