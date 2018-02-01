Nissan GT-R виставляли на чверть милі проти багатьох спорткарів, але мало кому вдалось залишити його позаду. Чи зможе це зробити нова Honda NSX?

Незважаючи на те, що спорткару Nissan GT-R вже 10 років, він досі лишається вправним спаринг-партнером для молодих спорткарів. Цього разу випробувати ветерана вирішили у поєдинку з новинкою Honda NSX.

GT-R оснащується 3,8-літровим V6 з подвійним турбонаддувом, котрий оновлювався протягом усього періоду існування моделі і наразі має потужність у 562 кінських сили та 637 Нм крутного моменту у стандартній версії.

Сучасна Honda NSX має 3,5-літровий V6, що поєднується з трьома електродвигунами. Комбінована потужність такої установки складає 573 кінських сили і 645 Нм крутного моменту.

Варто зазначити, що спорткар від Honda коштує майже вдвічі дорожче за GT-R – приблизно 210 тисяч доларів проти 110, відповідно.

Блогери з каналу CarWow вирішили перевірити, котрий з цих спорткарів кращий, провівши три тести: на прискорення з місця, на прискорення зі швидкості у 80 км/год та на гальмування. Модерновий та дорогий Honda NSX не зміг здобути абсолютну перемогу, показавши результат два з трьох. Дивіться.

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