Эпическое путешествие продолжительностью более трех лет успешно завершилось "на краю света".

Вэйбэй Ваккер отправился из родного Амстердама 15 марта 2016 года, чтобы объехать на своем электрокаре вокруг всего мира. Проведя в пути три года, побывав в 33 странах и намотав 95 000 километров он наконец остановился, чтобы заявить, что совершил самое длинное в мире путешествие на электрокаре.

Также интересно: Российская богачка похвасталась своим третьим суперкаром, покрытым кристаллами Swarovski

Несколько лет назад Вэйбэй Ваккер основал проект Plug Me In. Суть его заключалась в том, чтобы найти единомышленников и построить маршрут, по которому можно проехать весь мир, подзаряжая электрокар, ночуя, и питаясь у волонтеров, которые присоединятся к проекту.


Далее голландец построил электрокар, использовав базу старой модели универсала Volkswagen Golf. Он использовал блок литий-ионных аккумуляторов на 37 киловатт-часов и электромотор мощностью 205 л.с. Запас хода на одном заряде – 200 км. Ваккер назвал свое творение "Голубой бандит".


Путешествие финансировалась в основном за счет пожертвований и донаций от спонсоров. Ваккер проехал Восточную Европу, Турцию, Иран и Ближний Восток, Индию, Мьянму, Таиланд, Малайзию и завершил свое путешествие в Австралии. Ваккер задокументировал свое путешествие в социальных сетях и серии видео-дневников.

I MADE IT!!! What an incredible day! We started with an Electric Parade driving from the North of Sydney to the @rbgsydney! I expected a few cars to join but there were at least 40, maybe even more! Thanks everyone who attended the parade! At 3pm I arrived at the Botanic Garden and there were a lot of people waiting for me and even two helicopters from news channels who were doing a live broadcast of the arrival, pretty insane! So glad I made it. It took some effort but overall I had a pretty easy trip, made possible by hundreds of people who signed up on my website, offered help on the way or people online who reached out to help. People are congratulating me as I have show the possibilities of electric cars but I am more happy with all the help I received from people during my journey. Wow what a trip! Big thanks to @bundles_official for supporting me the Blue Bandit and letting me drive it all the way to Sydney. Also thanks to SSE Australia for supporting the event and the Royal Botanic Garden for hosting me at the most beautiful spot in the world! Wowowwow. I’m going to party now and full with adrenaline! #PlugMeIn #Finish #wow #Amazing #nowords #hashtag

Публикация от Wiebe Wakker / Plug Me In (@plugmeintravel)

"Это требовало некоторых усилий, но в целом поездка была достаточно легкой и позволила мне познакомиться с сотнями людей, которые и помогли мне ее осуществить", – говорит путешественник.

Также интересно: Водитель спорткара вел онлайн-трансляцию в YouTube на скорости 300 км/ч и попался копам