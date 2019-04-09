Эпическое путешествие продолжительностью более трех лет успешно завершилось "на краю света".

Вэйбэй Ваккер отправился из родного Амстердама 15 марта 2016 года, чтобы объехать на своем электрокаре вокруг всего мира. Проведя в пути три года, побывав в 33 странах и намотав 95 000 километров он наконец остановился, чтобы заявить, что совершил самое длинное в мире путешествие на электрокаре.

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Несколько лет назад Вэйбэй Ваккер основал проект Plug Me In. Суть его заключалась в том, чтобы найти единомышленников и построить маршрут, по которому можно проехать весь мир, подзаряжая электрокар, ночуя, и питаясь у волонтеров, которые присоединятся к проекту.



Далее голландец построил электрокар, использовав базу старой модели универсала Volkswagen Golf. Он использовал блок литий-ионных аккумуляторов на 37 киловатт-часов и электромотор мощностью 205 л.с. Запас хода на одном заряде – 200 км. Ваккер назвал свое творение "Голубой бандит".



Путешествие финансировалась в основном за счет пожертвований и донаций от спонсоров. Ваккер проехал Восточную Европу, Турцию, Иран и Ближний Восток, Индию, Мьянму, Таиланд, Малайзию и завершил свое путешествие в Австралии. Ваккер задокументировал свое путешествие в социальных сетях и серии видео-дневников.

"Это требовало некоторых усилий, но в целом поездка была достаточно легкой и позволила мне познакомиться с сотнями людей, которые и помогли мне ее осуществить", – говорит путешественник.

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