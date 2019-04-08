Mercedes CLS, Lamborghini Huracan, а теперь и Aventador из коллекции московской студентки полностью покрытые блестящими стеклышками.

Любительница дорогих суперкаров и кристаллов Swarovski в очередной раз шокировала публику во время встречи владельцев суперкаров в Лондоне.

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Новое приобретение Дарьи Радионовой – редкий и дорогой суперкар Lamborghini Aventador Superveloce (более 400 тысяч долларов), который получил блестящий стайлинг кузова. Это уже третий суперкар российской студентки с блестками, причем каждый раз их количество на кузове автомобиля увеличивается.

Сначала был купе седан Mercedes-Benz CLS с 1+ миллионом камней. Затем Lamborghini Huracan, на котором было уже полтора миллиона кристаллов. Aventador же получил более 2 миллионов "страз".

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