Не гиперкар, и даже не суперкар, но маленький автомобильчик имеет высокую ценность для основателя известной компании.

Возможно, в это трудно поверить, однако основатель компании, выпускающей безумно дорогие и быстрые гиперкары, Кристиан фон Кенигсегг, недавно купил себе Mazda MX-5, выпущенную в 1992 году.

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Интересно, что в частном автопарке семьи фон Кенигсегг нет ни одного автомобиля Koenigsegg! Так жена основателя и гендиректора фирмы Хальдора фон Кенигсегг владеет Volvo XC90 и Porsche 911 Targa, а ее муж водит Tesla S P85 и ждет новую Model 3. И недавно пара добавила еще один автомобиль в свой гараж. И он действительно особенный.

Это не простая MX-5 – когда-то она уже была в гараже семьи фон Кенигсегг, как раз в то время, когда Кристиан основал свою компанию четверть века назад.

В интервью изданию Road and Track Кристиан рассказал, что воссоединение с Mazda произошло благодаря одному из сотрудников его фирмы. “Мой первый MX-5 вернулся в мои руки после того, как наш транспортный менеджер пошел на автошоу на шведском острове Öland, где увидел эту черную Mazda MX-5, в описании которой значилось, что “раньше это был автомобиль Кристиана фон Кенигсегга. Пришлось немного переплатить, чтобы вернуть его, но теперь я могу наслаждаться ею в теплые летние дни! Автомобиль все еще в прекрасном состоянии и до сих пор такой же приятный в управлении, каким я его помню”, – сказал фон Кенигсегг.

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