Купе выпустят малым тиражом и навесят ценник в 2,5 миллиона долларов.

Электрический гиперкар Lotus, известный под кодовым именем Omega, могут представить уже в следующем месяце. Он метит в конкуренты Rimac C_Two и Pininfarina Battista.

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Разработку электрического гиперкара с силовой установкой мощностью до 2000 сил компания Lotus ведет совместно с Williams Advanced Engineering. Не последнюю роль в секторе инжиниринга играют и специалисты материнской компании Geely со своими технологиями. Создатели нового автомобиля утверждают, что он будет "радикальным и сверхлегким".

Фото: концепт Lotus Esprit / Lotus

В списке главных конкурентов Lotus Omega и по мощности, и по динамическим показателям, из-за редкости и цены будут Rimac C_Two и Pininfarina Battista.

Электрокару Lotus обещают запас хода в 400 километров и передовую систему рекуперации энергии торможения.

Кроме гиперкара, в линейке Lotus должен впервые появится кроссовер – конкурент Porsche Macan и Maserati Levante, построенный на компонентах Volvo.

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