Турбо-седан составил компанию горячему Hyundai Veloster N на автосалоне Seoul Motor Show 2019.

На автосалоне, который в эти дни проходит в Сеуле, корейский автопроизводитель представил новую версию Hyundai Sonata со 180-сильным мотором, старт продаж которой запланирован на этот год.

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Новая Sonata 2020 получила исполнение с бензиновым турбированным двигателем из семейства Smart Stream 1.6 T-GDi. Работая в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, он продуцирует 180 к.с. мощности. Детальных спецификаций модели компания пока не объявила, однако говорит о высокой топливной эффективности этого агрегата.

Фото: Hyundai Sonata 1.6 Turbo 2020 та Sonata Hybrid 2020 / Motor1, Hyundai

Спортивный характер модели подчеркнут за счет стайлинга: Hyundai Sonata 1.6 Turbo получила новую решетку радиатора, бампер с увеличенной площадью воздухозаборников, спойлер на багажнике, новый задний бампер и выхлопную систему с двумя патрубками.

Фото: Hyundai Veloster N Performance / Korean Car Blog

Также на стенде Hyundai в Сеуле можно встретить Veloster с полным комплектом фирменных аксессуаров N Performance Package. Спортивное подразделение нашло применение для 45 деталей N Performancе на горячем хэтчбеке, 11 из них – карбоновые. Пресс-релиз Hyundai сообщает, что на глобальном рынке новая линейка фирменных компонентов N Performancе для различных моделей марки появится до конца нынешнего года.

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