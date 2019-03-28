Проблемы у Smart действительно серьезные. Дело дошло до закрытия бренда, учитывая его убыточность. Но Daimler решил дать марке еще один шанс, объединив компанию с Lotus и Geely. Причем, в будущем это будут исключительно электрические автомобили.

Daimler и Geely объявили о создании совместного предприятия с равными долями. Соглашение предусматривает строительство нового завода в Китае, на котором будет налажено производство “техники с нулевым уровнем выбросов".

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Новые автомобили будут разработаны совместно Mercedes и Geely, а первые готовые экземпляры появятся уже в 2022 году. Интересно, что техника марки Smart в ближайшем будущем вырастет до Б-класса. Это означает, что в ближайшее десятилетие микролитражки компании постепенно увеличатся в размерах.

При этом современные модели останутся в производстве. Smart EQ ForTwo как и раньше будут выпускать во Франции, а четырехместный Smart EQ ForFour, который использует общую платформу с Renault Twingo, будет сходить с конвейера в Словении вместе с собратьями со значком Renault.

Как дополнение: Daimler объявил об инвестициях в размере 500 миллионов евро в новый китайский завод. И здесь речь идет не только о производстве Smart, но и нового компактного электромобиля для своего нового суббренда Mercedes EQ.