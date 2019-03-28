Отказ Skoda строить завод в Украине обернулся для страны не только потерей серьезных инвестиций, но и оказался серьезным ударом по имиджу страны. Оказывается, западные капиталисты не хотят иметь дело с Украиной по целому ряду причин.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на примере автомобильного рынка объяснил, почему западные инвесторы считают работу с Украиной весьма рискованным и невыгодным занятием.

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"Для того, чтобы производить в Украине автомобили, нужны рынки для их реализации. Почему сейчас в Украине изготавливают автозапчасти? Потому что у нас нулевая пошлина с ЕС на их экспорт, поэтому в Украине изготавливают запчасти и они поступают на рынок ЕС. С автомобилями другая история. Понятно, что сам авторынок Украины довольно маленький (80 тыс. проданных новых авто за 2019 год) и продать на нем даже 50 тыс. авто одного бренда невозможно.

Рынок РФ и СНГ для нас закрыт по понятным причинам (хотя еще 10 лет назад только ЗАЗ там сотни тысяч авто продавал). Рынок ЕС для нас тоже закрыт, потому что мы, к сожалению, подписали договор с ЕС в крайней невыгодной для Украины редакции. В "Угоде" с ЕС говорится о том, что 7 лет автомобили, которые будут производиться в Украине, будут поставляться в ЕС с 10%-ной пошлиной, и эти 7 лет отсчитываются после начала действия соглашения в полном объеме, а это только с 1 сентября 2017- ого, то есть еще на 6 лет Европа от нас закрылась", пишет эксперт.

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"Надо было изменить редакцию, надо было открыть рынок ЕС для нас и тогда бы сюда пришли капиталисты и строили бы здесь автомобильные заводы! Ведь все логично: немецкому рабочему надо платить 3-4 тыс. евро ежемесячно, а он еще и в профсоюз бегает и жалуется, а украинцу можно платить тысячу - полторы долларов, и все будут рады.

Европейцы сделали хитро — на 7 лет сделали неконкурентоспособными автомобили, возможно произведённые у нас: машина, произведенная в Германии, будет на 10% дешевле, чем та, которая произведена в Украине и экспортирована в ЕС.

Почему словаки занимают первое место по производству автомобилей в мире на душу населения? Потому что капиталистам словакам можно платить меньше, чем немцам. Но в то же время, Словакия - член ЕС, пошлин внутри ЕС нет и словацкие автомобили продаются не только в Словакии, а и в ЕС. Вот если бы мы могли занять место Словакии!

Но, к сожалению, немцы и французы учатся на ошибках: они понимают, что их капиталисты перебегут к нам, поэтому заведомо на невыгодных условиях для Украины подготовили и подписали соглашение с ЕС. О ком та же Меркель думает? О Украине ? Как создать у нас производство авто и рабочие места? Да ей плевать на нас! Она думает о том, как создать рабочие места для своих избирателей" пишет Олег Назаренко.