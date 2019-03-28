Відмова Skoda будувати завод в Україні обернулася для країни не тільки втратою серйозних інвестицій, але і виявилася серйозним ударом по іміджу країни. Виявляється, західні капіталісти не хочуть мати справу з Україною з цілої низки причин.

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на прикладі автомобільного ринку пояснив, чому західні інвестори вважають роботу з Україною дуже ризикованим і невигідним заняттям.

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"Для того, щоб виробляти в Україні автомобілі, потрібні ринки для їх реалізації. Чому зараз в Україні виготовляють автозапчастини? Тому що у нас нульове мито з ЄС на їх експорт, тому в Україні виготовляють запчастини і вони надходять на ринок ЄС. З автомобілями інша історія. Зрозуміло, що сам авторинок України досить маленький (80 тис. проданих нових авто за 2019 рік) і продати на ньому навіть 50 тис. авто одного бренду неможливо.

Ринок РФ і СНД для нас закритий зі зрозумілих причин (хоча ще 10 років тому тільки ЗАЗ там сотні тисяч авто продавав). Ринок ЄС для нас теж закритий, тому що ми, на жаль, підписали договір з ЄС у крайній невигідній для України редакції. У "Угоді" з ЄС йдеться про те, що 7 років автомобілі, які будуть вироблятися в Україні, будуть поставлятися в ЄС з 10%-м митом, і ці 7 років відраховуються після початку дії угоди в повному обсязі, а це тільки з 1 вересня 2017-го, тобто ще на 6 років Європа від нас закрилася", – пише експерт.

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"Треба було змінити редакцію, треба було відкрити ринок ЄС для нас, і тоді б сюди прийшли капіталісти і будували б тут автомобільні заводи! Адже все логічно: німецькому робітнику треба платити 3-4 тис. євро щомісяця, а він ще й до профспілки бігає і скаржиться, а українцю можна платити тисячу-півтори доларів, і всі будуть раді.

Європейці зробили хитро – на 7 років зробили неконкурентоспроможними автомобілі, потенційно вироблені у нас: машина, вироблена в Німеччині, буде на 10% дешевше, ніж та, яка вироблена в Україні і експортована в ЄС.

Чому словаки посідають перше місце з виробництва автомобілів у світі на душу населення? Тому що капіталістам словакам можна платити менше, ніж німцям. Але в той же час, Словаччина – член ЄС, мит всередині ЄС немає і словацькі автомобілі продаються не тільки в Словаччині, а й у ЄС. От якби ми могли зайняти місце Словаччини!

Але, на жаль, німці і французи вчаться на помилках: вони розуміють, що їх капіталісти перебіжать до нас, тому свідомо на невигідних умовах для України підготували і підписали угоду з ЄС. Про кого та ж Меркель думає? Про Україну? Як створити у нас виробництво авто і робочі місця? Та їй плювати на нас! Вона думає про те, як створити робочі місця для своїх виборців", – пише Олег Назаренко.